Per molti è il migliore dei suoi. Certamente Manuelha messo in campo una grande prova in. "Difensore aggiunto, interventi in area ma anche lanci (per) e cambi di gioco intelligenti. Per la troppa foga si fa ammonire" scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6.5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Cresce sul finale di primo tempo: cambi, idee, fase difensiva. E così continua fino all'ultimo istante". Mezzo voto in più da parte di Tuttosport, che non ha dubbi: "Migliore in campo tra i bianconeri. Cambio-gioco da applausi all'11'. Poi ancora, si ripete in guizzi da regista vero e coraggioso, ma all'occorrenza anche in interventi da "medianaccio" efficace assai. Dà equilibrio".Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo attribuito un 7: "Nel primo tempo ha chiuso, aperto e giocato con la cattiveria di chi sentiva sulla pelle il risultato d'andata. Avesse undici Loca, la Juve avrebbe il carattere necessario per andare anche oltre il 'problema' del gioco".