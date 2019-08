Parla di schiaffo Il Mattino di Napoli in riferimento alla designazione dell’arbitro Orsato per la partitissima della seconda giornata di Serie A. Il quotidiano definisce la scelta operata dal designatore arbitrale Nicola Rizzoli imbarazzate ammantandola di non dare serenità al match. Per la cronaca, Orsato è inviso ai tifosi napoletani perché reo di non aver espulso Pjanic nella partita Inter-Juve del campionato 2017/18. La sfida, vinta in rimonta per 3-2 dalla Juventus, avvenne ad una settimana di distanza dalla vittoria del Napoli a Torino contro la Juve che riaprì il campionato. La sconfitta subita dai partenopei per 3-0 sul campo della Fiorentina chiuse definitivamente i giochi.