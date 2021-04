La Juventus riceve il Napoli all'Allianz Stadium per disputare finalmente quella partita che non si giocò mai il 4 ottobre! Un crocevia fondamentale per l'obiettivo minimo della Champions League, un autentico spareggio. E anche una sfida topica per il futuro di Andrea Pirlo e della Juve in generale. Rispetto alle ipotesi della vigilia, Pirlo sceglie la solidità - o per meglio dire, la liquidità - del suo 4-4-2. Ma non senza sorprese...

FORMAZIONI UFFICIALI

Juve (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Dybala, McKennie, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. All. Pirlo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. A disp: Contini, Ospina, Bakayoko, M. Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Politano, Petagna, Manolas, Lobotka, Cioffi. All. Gattuso

Qui di seguito potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Juve-Napoli: