Non è mai una partita casuale, soprattutto negli ultimi anni. Anzi, spesso e volentieri è un incontro che porta con sè emozioni, veleni e "tradimenti" - o almeno così vengono etichettate dal lato partenopeo certe scelte professionali -, oltre che naturalmente punti pesanti. All'Allianz Stadium è la notte di, match che rispetto all'ultimo precedente vede le due squadre in una situazione opposta, con i bianconeri di Massimiliano Allegri a +9 sugli azzurri campioni d'Italia e a sole due lunghezze dalla vetta, che con una vittoria tornerebbero ad occupare almeno per qualche ora lanciando l'ennesima sfida all'Inter. Fischio d'inizio alle 20.45, nel gelo di Torino.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. AllegriMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri