Il clima è surreale. Perché alla fine,dopo il divieto dell’Asl, che ha relegato in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra dopo le positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Ma per la Lega Serie A si gioca, perché c’è un protocollo Figc che permettere il regolare svolgimento della partita, disposizioni che scavalcano quelle dell’Asl. Pirlo, Cristiano Ronaldo e compagni sono arrivati allo stadio, non si scalderanno e non entreranno in campo, ma aspetteranno negli spogliatoi i canonici 45 minuti per ufficializzare l'assenza degli uomini di Gattuso.LE FORMAZIONI UFFICIALIA disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Costa, Vrioni.NAPOLI - In attesa, squadra non presente allo stadio.