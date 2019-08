Your browser does not support iframes.

La Juventus ha vinto una partita incredibile all'Allianz Stadium nella grande sfida contro il Napoli, che ha aperto la stagione casalinga dei bianconeri. Dopo essere stata avanti per 3-0, la squadra allenata per l'occasione da Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, si è fatta rimontare sul 3-3, prima che l'autogol di Kalidou Koulibaly a tempo scaduto fissasse il punteggio sul definitivo 4-3.



LE REAZIONI - Dopo la partita è scattata la festa bianconera, negli spogliatoi come sui social. A dare il via è Blaise Matuidi, mentre poi sono Paulo Dybala e Douglas Costa a suonare la carica per la splendida vittoria. Fanno seguito Sami Khedira e Gianluigi Buffon, che ringrazia tutti i tifosi per il bello striscione di bentornato in Curva. Si uniscono poi alla festa anche Daniele Rugani, tornato tra i convocati per l'occasione, e il capitano, Leonardo Bonucci, prima del messaggio di Cristiano Ronaldo.



Tutte le reazioni social dopo Juventus-Napoli nella nostra gallery dedicata.