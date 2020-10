Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la Juve potrebbe partire con Bentancur e Arthur in mezzo. Ecco cosa racconta il sito della Rosea: "La terza giornata si chiude con il big match di Torino che vedrà di fronte i due amici Pirlo e Gattuso. Il tecnico bianconero, vista la squalifica di Rabiot, sembra intenzionato a dare fiducia a duo Bentancur-Arthur in mezzo, con McKennie che questa volta rischia il posto. In avanti le decisioni più importanti riguardano Dybala, al rientro, e Morata, negativo a Roma: possibile si torni a Ramsey dietro Kulusevski-Ronaldo, come alla prima giornata. Nel Napoli si studia l’alternativa all’infortunato Insigne. Gattuso potrebbe giocare col 4-2-3-1 con Elmas assieme a Mertens e Lozano alle spalle dell'intoccabile Osimhen. In porta Ospina potrebbe prendere il posto di Meret".