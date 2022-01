1









Ventesima giornata di Serie A TIM, la Juventus gioca la prima partita del nuovo anno all'Allianz Stadium di Torino, davanti ai propri tifosi. Troverà davanti a sé il Napoli, decimato da infortuni, Coppa d'Africa e soprattutto tanti positivi al Covid.



Nonostante la preoccupazione della vigilia, la sfida - salvo comunicazioni differenti - si disputerà regolarmente alle ore 20.45.



DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Ilbianconero.com vi offrirà la diretta testuale, pagelle, commenti e voci dei protagonisti con il nostro inviato all'Allianz Stadium.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Ancora qualche dubbio per la Juventus, in particolare quello legato a Chiesa e Dybala (giocherà uno dei due). Per il Napoli, formazione quasi obbligatoria.



