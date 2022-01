20









Tutti per Chiesa e Chiesa per tutti. Così Juve-Napoli è la partita del ritorno dell'esterno, ma non del ritorno della Juventus. Anzi: che fatica fanno i bianconeri a pareggiare una partita brutta, difficile, e comunque contro una versione assolutamente rattoppata del Napoli arrembante visto all'andata. Allegri oscilla tra il 5.5 e il 6 sui quotidiani: "Una settimana di lavoro alle spalle, zero ansie da Covid, il Napoli in difficoltà: con questi presupposti, si doveva fare meglio. Il grande tema: la Juve è ancora difesa e folate di Chiesa, nel 2022 servirà altro". Ecco, è tornato il motore, ma sono tornati anche gli stessi errori. Alex Sandro "sembra sempre in crisi di zuccheri", come racconta La Gazzetta dello Sport.



Ecco le pagelle dei quotidiani nella gallery dedicata.