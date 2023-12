. La Juve vola in vetta al campionato vincendo anche contro il Napoli e in attesa della gara dell'Inter - questa sera contro l'Udinese - si gode un successo che ha il sapore di una strada nuova rispetto al passato. Un gruppo affamato, un'anima operaia per questa squadra, che lotta e gioca mettendoci tutto ciò che ha. Quando il talento non arriva, ecco che c'è una nuova consapevolezza, una ricerca costante di quel qualcosa in più che anche Allegri è riuscito a trasmettere. E così, con questi risultati, ogni sogno è alla portata. Pur partendo dalla prima missione: il quarto posto.