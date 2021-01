2









Dolce risveglio per tutto il mondo Juventus. Perché quella vista ieri è una squadra che ha voglia di continuare l’attuale ciclo, vincendo nuovi trofei. Come la Supercoppa, alzata in faccia al Napoli prendendosi la rivincita della Coppa Italia dello scorso anno, cancellando la brutta prestazione contro l’Inter. Pirlo, al primo titolo in carriera da allenatore, volta vigorosamente e gloriosamente pagina, lanciandosi a tutta birra sia nella lotta campionato, che nei prossimi ma sempre più vicini impegni di Champions League.



TUTTI I VOTI: LE PAGELLE DI JUVE-NAPOLI NELLA NOSTRA GALLERY