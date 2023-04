Gol annullato, gol subito. La Juve si vede togliere due reti nel finale - la prima di Angel Di Maria regolare - e subisce gol proprio nei minuti di recupero, uscendo sconfitta dall'Allianz Stadium. I bianconeri giocano una gara discreta, tra alti e bassi, riuscendo anche ad imporsi sul Napoli per alcuni tratti di gara, ma il calo nel finale fa pagare un conto salato e non meritato. La decide Raspadori. Chi ha fatto bene nella Juve e chi male?Leggi le PAGELLE dei bianconeri dai giornali di oggi nella gallery qui in basso.