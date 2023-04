Un finale matto, totalmente matto. Inizia a diluviare sue lacrolla in maniera incredibile, fisicamente e mentalmente. Finisce 0-1 per il Napoli, che poco ha fatto per meritare concretamente la vittoria. Eppure la trova, con un Raspadori redivivo e dopo un contropiede clamorosamente sciupato dai bianconeri e in particolare da Cuadrado.La solita storia e il solito copione: la Juve è aggrappata agli episodi. Episodi che valgono una roulette russa: di tanto in tanto capita la pallottola. Che stavolta parte e 'ammazza' i bianconeri.