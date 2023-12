Gatti svetta, e la vetta è di nuovo lì. A portata di sogno. Labatte ilper 1-0: decide un altro gol decisivo di un giocatore che rappresenta alla perfezione l'anima operaia di questa squadra. E non è mica una roba negativa, anzi: è la masterclass di Allegri, l'ottimizzazione del talento a disposizione. Non ce n'è tantissimo, allora subentri pure la garra, la grinta, la consapevolezza che - uniti - alla fine questa squadra possa costruirsi un destino quantomeno differente da quello pronosticato. Pure dallo stesso tecnico.Così la Juve è prima, supera di nuovo l'Inter ed è a meno due dall'obiettivo di Max: migliorare l'anno scorso. Dopo un nuovo scontro diretto vinto, basterà? Non certo ai tifosi.