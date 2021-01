Una vittoria pazzesca. Che ha generato una reazione come poche volte si era visto, specialmente negli ultimi tempi. Si vedeva che la Juventus tenesse particolarmente a questa Supercoppa: aveva fatto male non vincerla lo scorso anno, ha risollevato il morale in questa serata particolare di Reggio Emilia. Dove la Juve ha tenuto testa al Napoli e scoccato il sorpasso con un paio di episodi girati a proprio favore. Anzi, più di un paio: perché a pesare sono le due grandi parate di Szczesny e il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne. Ed è tutto qui, nella gallery dedicata qui in basso: le migliori FOTO di Juve-Napoli. La gara e i festeggiamenti. I grandi momenti. Riviviamoli insieme...