Quella di domani contro il Napoli diventa una sfida fondamentale: la Juventus si gioca un posto in Champions, Pirlo la panchina. Una sliding door di una stagione maledetta, che secondo quanto riporta Sport Mediaset l'allenatore se la giocherà con un 4-2-4 con Kulusevski e Chiesa titolari sulle fasce e la coppia Morata-Ronaldo al centro dell'attacco. Bentancur titolare a centrocampo, insieme a lui potrebbe tornare dal primo minuto Rabiot; dietro Chiellini e de Ligt. Domani è vietato sbagliare, per mille motivi. Il più importante è sicuramente l'accesso alla prossima Champions League, che salverebbe, per quanto possibile, una stagione storta.