La sentenza sul ricorso del Napoli potrebbe slittare a domani. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui la scelta del Tribunale Federale (il cui giudice è Piero Sandulli) in merito alla decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea di assegnare la vittoria a tavolino alla Juventus per il mancato arrivo della squadra di Gattuso allo Stadium potrebbe non arrivare oggi, ma nella giornata di domani. La situazione è in piena evoluzione e il collegio giudicante potrebbe emanare la sentenza con un giorno di ritardo.