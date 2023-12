Nel cinquantesimo minuto di, Federicoemerge come protagonista, sbloccando il risultato. Un preciso cross dalla destra di Cambiaso diventa l'assist perfetto per il difensore centrale, che svetta più in alto di tutta la difesa avversaria, siglando il gol del temporaneo 1-0.La rete di Gatti rappresenta non solo un momento cruciale per la Juventus, ma sottolinea anche l'importanza degli inserimenti difensivi in fase offensiva. La combinazione di Cambiaso e Gatti dimostra l'efficacia di un gioco coordinato e la capacità dei difensori di contribuire in maniera determinante anche nella fase d'attacco.