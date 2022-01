11









Continua a far discutere la posizione di Lobotka, Zielinski e Rrahmani che, alla fine, hanno giocato da titolari nel match tra Juventus e Napoli. La Repubblica riporta la risposta del club azzurro all'Asl Napoli 2:



"I nostri tre tesserati in quarantena hanno giocato all’Allianz Stadium in applicazione della circolare del 18 giugno 2020, che consente in materia di sport professionistico la deroga all’isolamento con tampone negativo effettuato nel giorno della partita. Ci sono tantissimi precedenti in materia e la Asl di Torino era stata informata dal medico sociale Raffaele Canonico prima del fischio d’inizio, durante un confronto telefonico sulla situazione".