Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibile reazione della Figc alla sentenza del Collegio di Garanzie su Juve-Napoli, sfida che verrà giocata con data ancora tutta da decidere: “Dalla Figc non è arrivato nessun commento alla sentenza e probabilmente non arriverà neppure dopo la pubblicazione delle motivazioni. In via Allegri filtra comunque fastidio perché il Collegio di Garanzia (giudicando per violazione delle norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione) spesso stabilisce l’ammissibilità o l’inammissibilità di un ricorso, mentre meno frequentemente ribalta le sentenze in modo così diretto (ma è nelle sue funzioni, art. 12 bis statuto Coni). In Federcalcio si aspettavano tutti l’inammissibilità o, al peggio, un’ammissibilità del ricordo che avrebbe fatto tornare la palla alla corte d’Appello. Così non è stato”.