Nel pomeriggio sono state pubblicate le motivazioni per le quali è stato accettato il ricorso del Napoli ribaltando la decisione del 3-0 a tavolino alla Juventus per la mancata presenza della squadra di Gattuso a Torino lo scorso 4 ottobre dopo lo stop imposto dalla Asl; pochi minuti fa il presidenteha risposto sul suo account Twitter. Nessuna parola, solo una foto dei due pullman della Juve sotto San Siro. L'immagine potrebbe essere interpretata con la volontà del presidente di evidenziare la differenza di comportamento tra la sua squadra e il Napoli in una situazione simile.