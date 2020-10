1









Dopo il pari contro la Roma, la Juve cerca tre punti fondamentali per proseguire al meglio il campionato e dare un segnale forte prima della sosta. Contro il Napoli i bianconeri si giocano un pezzo importante in vista del futuro, nonostante siamo solo ad inizio stagione e il mercato non sia ancora completo. Domani sera, ore 20.45, i bianconeri sfidano gli azzurri privi di Rabiot (squalificato), De Ligt, Bernardeschi e Alex Sandro infortunati. Qualche ballottaggio per Pirlo, che vede la sua Juve schierata così:



3-4-1-2 - Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.



A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, De Sciglio, McKennie, Portanova, Douglas Costa, Vrioni, Dybala, Morata.



Qualche chance di vedere uno tra Dybala e Morata dal primo minuto, con Kulusevski retrocesso sulla linea dei centrocampisti al posto di Frabotta (Frabotta-Dybala-Morata 60-20-20%). Possibile impiego dal 1' anche per McKennie (60-40% in favore di Bentancur).