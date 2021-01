La Juventus vuole voltare subito pagina dopo il brutto ko di tre giorni fa contro l'Inter. Una partita da dimenticare in tutto e per tutto, e l'occasione c'è già stasera quando i bianconeri scenderanno in campo contro il Napoli con la Supercoppa italiana sul piatto. Una sfida importante per dare un'accelerata a una stagione fin qui fatta di alti e bassi, un derby del cuore per Andrea Pirlo, che sfiderà il suo amico Rino Gattuso col quale ha condiviso tanti anni al Milan oltre alla vittoria del Mondiale nel 2006.