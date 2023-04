E' stato uno Juve-Napoli a tutti gli effetti, con emozioni in campo e a bordocampo. Tantissime le polemiche, da una parte e dall'altra. Prima la manata di Gatti a Kvaratskhelia, il centrale è graziato da Fabbri, mentre sui social si scatenano gli antijuventini. Poi, il gol annullato a Di Maria per fallo di Milik a inizio azione. Un fallo che lascia dei dubbi e sui social più di un tifoso parla di "compensazione".Juventus – Napoli domenica ore 20.45FabbriPagliardini – ScarpaIv: MassimiVar: AurelianoAvar: Pezzuto90' - Il Napoli segna, ma nell'azione prima Cuadrado chiede un rigore. Per arbitro e Var non c'è nulla90' - Annullato un gol anche a Vlahovic: sull'asist di Chiesa la palla era uscita82' - La Juve sblocca la partita con Di Maria. Proteste furiose per un contatto Milik-Lobotka a centrocampo. Fabbri va al var, gol annullato. Proteste accese, a questo punto, della panchina bianconera: interviene Allegri per fare da paciere66' - Intervento con il piede a martello di Ndombelé su Locatelli, fallo ma non viene ammonito42' - Juan Jesus stende Milik in ripartenza, centrale graziato da Fabbri40' - Entrata dura di Rabiot su Anguissa: ammonito32' - Manata di Gatti a Kvaratskhelia, difensore bianconero graziato da Fabbri30' - Proteste di Osimhen che chiede il rigore per un tocco di mano di Locatelli, per arbitro e Var non c'è nulla23' - Ammonito Locatelli per un fallo a centrocampo su Ndombele. Decisione oltremodo severa, protestano i bianconeri