Finisce sull'1-1 il big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli. E finisce tra le proteste bianconere, non avendo l'arbitro Sozza concesso alla squadra di Allegri di tirare il corner ottenuto al 96' a seguito di una deviazione del calcio da fermo di Dybala - poi ammonito per proteste - dai 25 metri. Restano forti dubbi anche sull'episodio avvenuto al 43', quando Mertens colpisce il pallone tra braccio e ginocchio su una punizione di Cuadrado: per l'arbitro c'è solo corner per la Juve, il VAR con Irrati non interviene e i giocatori bianconeri non protestano. Ma poteva essere rigore.



Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati in diretta:



90'+6 - Giallo per Dybala, punito per proteste dopo la mancata possibilità di calciare il corner ottenuto dalla Juve a seguito della sua punizione.



87' - Ammonito Demme per proteste, dopo un fallo commesso da Ghoulam ai danni di Cuadrado.



83' - Intervento di De Ligt su Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore della Juve, l'arbitro lascia correre.



53' - GOL DELLA JUVE! A segno Chiesa con uno splendido sinistro dal limite dell'area, rete assolutamente regolare.



46' - Al via il secondo tempo, con la Juve in svantaggio di un gol.



45'+1 - Fischio finale del primo tempo. Gestione tutto sommato tranquilla per Sozza, nonostante gli alti ritmi della gara: gli animi hanno iniziato a "scaldarsi" solo negli ultimi istanti della frazione, a seguito della pericolosa ripartenza del Napoli che ha portato l'arbitro ad assegnare agli azzurri un'invitante punizione dal limite dell'area.



43' - Giallo per Alex Sandro, autore di un intervento falloso su Demme al limite dell'area della Juve. Punizione per il Napoli. Resta qualche dubbio, però, su un possibile fallo ai danni di Chiesa, non fischiato nel momento della ripartenza degli azzurri.



43' - Mertens colpisce il pallone tra braccio e ginocchio sulla punizione di Cuadrado: per l'arbitro c'è solo corner per la Juve, il VAR non interviene e i giocatori bianconeri non protestano. Ma poteva essere rigore.



23' - Gol del Napoli. A segno Mertens di destro su assist di Politano. Nessun dubbio sulla regolarità della posizione dei due giocatori, rapidamente controllata al VAR.



1' - Al via il match!



JUVE-NAPOLI



Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini - Preti

Iv: Marcenaro

Var: Irrati

Avar: Meli