Juventus-Napoli con vista sulla Champions. Dopo tante polemiche le due squadre scendono in campo una contro l'altra nel recupero della terza giornata di campionato, inizialmente prevista a inizio ottobre.. Insieme a lui i guardalinee Tegoni e Biondoni e il quarto uomo Doveri; al Var c'è Di Paolo, assistito dall'Avar Peretti.Scintille tra Chiesa e Politano: spallata del giocatore della Juve all'ex Roma, che a gioco fermo fa uno sgambetto al classe '97 accusandolo di essersi buttato.Timide proteste del Napoli, non si sa se per l'intervento di Chiellini su Osimhen - ma in realtà è tutto regolare - o se per un presunto fallo di mano di Alex Sandro, che in realtà tocca il pallone col petto. Rapio consulto tra Mariani e il Var che decide di non richiamare l'attenzione dell'arbitro.Giallo ad Alex Sandro per un intervento da dietro su Politano che perde il piede d'appoggio.Zielinski finisce a terra in area dopo un contrasto con Danilo: il piede sinistro del brasiliano aggancia il destro del giocatore azzurro. Buffon chiede il giallo per il polacco, ma poteva starci il rigore. Anche in questo caso, non interviene il Var.Bruttissimo intervento di Lozano su Chiesa in area, vicino alla linea di fondo, sulla fascia sinistra: cross rasoterra a rientrare del giocatore della Juve, il messicano entra in ritardo sull'ex viola e lo falcia. Mariani si consulta col Var che decide di non richiamare l'intervento dell'arbitro. Rigore netto, errore clamoroso.Il primo giallo della partita è per Koulibaly che entra in ritardo su Bentancur col piede a martello. Timide proteste di Chiellini, che avrebbe voluto un provvedimento più severo.1' - Partiti!