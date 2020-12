È scaduto a mezzanotte l'ultimatum per depositare le memorie relative al match mai disputato tra. Martedì il Collegio di garanzia del Coni - terzo grado della giustizia sportiva - si riunirà per esaminare il ricorso del club direlativo alla sconfitta a tavolino e al punto di penalizzazione inflitto. Secondo quanto si apprende da La Repubblica, però, lanon ha presentato nessuna memoria e non si costituirà: questo vuol dire che non potrà portare elementi documentali durante il dibattimento; potrà, solamente, commentare gli atti noti. A questo punto, il Napoli è certo di riuscire a ribaltare la sentenza e rigiocare il match contro la Juventus. In Lega si starebbe già discutendo di quale sarebbe la data più adeguata a recuperare la partita mai disputata. Il 13 gennaio potrebbe non essere disponibile causa Coppa Italia...