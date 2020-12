Come racconta Tuttosport nell'edizione odierna, a Torino non si aspettano un ribaltamento della sentenza. In quel caso, infatti, il Collegio "accuserebbe, insieme a Lega e Figc un colpo pericoloso per la continuazione del campionato". Del resto, con un calendario così fitto, una prima data utile sarebbe addirittura a maggio. Questo, chiaramente, "almeno fino a che le due contendenti non uscissero dalla Coppa Italia o dalle rispettive competizioni europee". Un problema non risolvibile nell'immediato, che porterebbe anche il problema tecnico della disputa di Napoli-Juve (prevista il 13 febbraio), così da invertire l'ordine del calendario.