Juve-Napoli, la decisione è alle porte. Domani il verdetto del giudice sportivo, che potrà assegnare la vittoria 3-0 a tavolino alla Juventus o decidere di far rigiocare, o meglio giocare, la partita dopo il forfait azzurro. Il regolamento in questo senso è chiaro, così come il protocollo anti-covid, e recita: "Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore".



Proprio a quest'ultimo punto vorrebbe appellarsi Aurelio De Laurentiis per evitare il ko a tavolino. "Causa di forza maggiore", contenuta nell'articolo 55 del Noif, le norme organizzative interne della Figc, è il punto cardine della memoria difensiva presentata dal Napoli. I legali punteranno forte su questo e, come spesso raccontato in questi giorni, non pensano nemmeno a un possibile ko: il divieto dell'Asl alla partenza è l'impedimento di forza maggiore a cui si appelleranno. Dall'altra parte la Juve rivendica il diritto di ottenere la vittoria a tavolino perché ha rispettato il protocollo e le direttiva della Lega Calcio. Ed è ciò che si aspetta dal Giudice Sportivo.