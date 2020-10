Come si procederà per Juve-Napoli? Come riporta Sky Sport, il direttore di gara Doveri e i suoi assistenti si sono presentati allo Stadium, così come la squadra di Pirlo pochi minuti fa. Succederà quello che succede sempre, ovvero l’arbitro prenderà atto della distinta della Juve. Poi, i giocatori non scenderanno in campo e resteranno negli spogliatoi per i primi 45 minuti come da regolamento. L’arbitro dovrà aspettare questo canonico arco di tempo per ufficializzare l’assenza del Napoli. A quel punto, la materia verrà dirottata in mano al giudice sportivo.