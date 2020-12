L'avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri sul caso della partita mai giocata tra Juventus e Napoli: "La Cassazione può annullare con o senza rinvio. Il Napoli chiede l'annullamento senza rinvio. Il Collegio di Garanzia del CONI potrebbe rimettere gli atti all'organo che ha emesso la sentenza per un nuovo esame del merito. Ci saranno 10 giorni per la Juventus e la FIGC per costituirsi, l'udienza potrebbe svolgersi prima di Natale. Penso che la Juve non si presenterà, la FIGC, invece, sicuramente lo farà perché dovrà difendere l'operato dei suoi giudici".