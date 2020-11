Juventus-Napoli continua a non giocarsi sul campo ma a svolgersi in Tribunale. Dopo la decisione del Giudice Sportivo, c'è anche quella della Corte d'Appello Figc, che ha confermato la sentenza precedente, muovendo anche accuse importanti nei confronti della SSC Napoli e dell'Asl Napoli 1.



La stessa autorità sanitaria regionale, si legge sul Corriere dello Sport: "chiamata in causa dal Giudice, ha avviato un'istruttoria sulla vicenda e al contempo attivato anche l'ufficio legale. Per verificare se ci sono gli estremi per una querela".