Lo svolgimento di Juventus-Napoli, previsto da calendario della Serie A domani alle 20.45 all'Allianz Stadium, è a fortissimo rischio: il Napoli è stato bloccato in Campania dall'Asl partenopea e non può dunque partire per Torino. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è l'Ansa, che spiega come l'autorità sanitaria napoletana non ha esplicitamente vietato una trasferta, ma ha comunque decretato che la squadra dovesse seguire un "isolamento volontario". Tradotto: non muoversi. E con l'eventuale sconfitta a tavolino? Deciderà il Giudice Sportivo. Sicuramente il Napoli, riporta Sky Sport, chiederà ufficialmente il rinvio.