Possibile svolta su Juve-Napoli. Intervistato da Tuttosport, il direttore dell'ASL Napoli 2 Antonio D’Amore ha dichiarato che la sua ASL di competenza non è intenzionata a bloccare la trasferta degli azzurri a Torino: "Al momento - ha detto - non ci sono i presupposti per il rinvio di Juve-Napoli. Molti contagiati non sono entrati in contatto con il gruppo squadra. Vedremo in ogni caso cosa accadrà con il nuovo giro di tamponi. Ma dovrebbe essere la Lega Calcio a decidere di fermare il campionato per un paio di giornate, in questo modo si falsa la competizione. Comunque, vedrete che saranno costretti a fermare la giornata in programma domenica, vista la clamorosa crescita dei contagi in tutto il paese".