8









Lo spettro del rinvio incombe ancora su Juventus-Napoli. Ed è concreto il rischio di rivedere - sempre all'Allianz Stadium - le scene già viste più di un anno fa il 4 ottobre, quando gli azzurri allora allenati da Gattuso non si presentarono a Torino. Questa volta la situazione epidemiologica è ancora più grave e la Asl la sta monitorando: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si esprimerà domani dopo l'ultimo giro di tamponi della squadra azzurra. Proprio domani, infatti, è prevista la partenza alla volta di Caselle. LA SITUAZIONE - E se da Torino fanno sapere che non c'è alcun focus particolare sulla partita, l'Asl di Napoli è vigile su una situazione che al momento vede positivi altri tre giocatori (Mario Rui e il Primavera Boffelli, più Malcuit che però non ha avuto contatti con il resto della squadra), un magazziniere, un membro dello staff tecnico e Luciano Spalletti. Positivi che vanno a sommarsi a Osimhen, in isolamento in Nigeria, Lozano (in Messico) ed Elmas (in Macedonia). Nella Juve i contagiati al momento restano Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio. La Lega Serie A intanto fa sapere che le partite non verranno rinviate: ecco perché, se la partenza del Napoli venisse bloccata, si ripeterebbe quanto accaduto lo scorso campionato.