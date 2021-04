"La Juve oggi aveva la rabbia e la cattiveria degli anni d'oro". Ne è sicuro Lele Adani, che a pochi minuti dalla vittoria dei bianconeri contro il Napoli, ha analizzato la gara in una diretta Instagram con Vieri: "Chiellini andava a prendere Zielinski venti metri più lontano. A mangiare... il primo tempo ha aggredito così. Buffon oggi ha fatto tre parate, tra dieci anni sono sicuro che giocherà ancora. Dybala? Pirlo l'ha messo in campo, e lui col mancino la stoppa dalla sua zona di centro-destra, e mentre la fermava già si capiva che la metteva dall'altra parte a due dita dal palo. E' entrato bene, non l'hanno mai avuto quest'anno".