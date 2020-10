Juve-Napoli in un clima surreale. Per la Lega Serie A la partita si giocherà, mentre il Napoli non può lasciare la Campania dopo le disposizioni dell’Asl. Quasi certamente non si giocherà e come riporta Sky Sport, le interviste ai tesserati bianconeri sarebbero in dubbio. In un primo momento sembrava che gli interventi pre-partita fossero confermati, invece ora filtrano dubbi in merito.