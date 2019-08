Dopo le incomprensioni con Carlo Ancelotti, quelle con la tifoseria napoletana ed infine con il Presidente De Laurentis, il brillante esordio di campionato di Lorenzo Insigne lo catapulta verso la sfida di sabato sera a Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore è pronto per Juve-Napoli e vuole sconfiggere la squadra che gli ha sempre negato la vittoria dello scudetto. Ma c’è una ragione in più a solleticare la voglia di rivalsa dell’attaccante napoletano. Sulla panchina della Juve (polmonite permettendo) ora siede quello che per tre anni è stato il suo mentore, Maurizio Sarri. I messaggi lanciati dal giocatore che dice: “Vogliamo battere Sarri” e aggiunge “Perché di arrivare secondi ci siamo un po’ stufati” sono una sfida al tecnico bianconero ed a tutto il mondo Juve. Il mondo Juve è pronto a rispondere.