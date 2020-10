2









Juventus-Napoli è molto più di una (non) partita. La decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea costituirà, comunque vada, un precedente che farà giurisprudenza nella convivenza tra calcio e coronavirus in Serie A. Ma quando arriverà la sentenza tra rinvio e 3-0 a tavolino con eventuali penalizzazioni? Il giorno giusto, a scanso di ulteriori "congelamenti", sarà dopodomani. Come riporta il Corriere dello Sport, le due società hanno tempo entro oggi di recapitare al giudice le ultime documentazioni per difendere la propria posizione. DA UNA PARTE ALL'ALTRA - Ecco, quali sono queste posizioni? Andrea Agnelli è convinto di meritare il 3-0 a tavolino in favore della Juve, che si è attenuta al protocollo rispettando tutte le regole in vigore nel nostro campionato. Se non fosse accordato questo risultato, si presterebbe il fianco a qualunque squadra che provasse a far intervenire "cause di forza maggiore" per non giocare con qualche positivo in squadra. Aurelio De Laurentiis invece ritiene di essere stato inderogabilmente fermato in Campania dalla Asl napoletana, e che se la sua squadra si fosse recata a Torino avrebbe commesso un reato penale. Ergo, partita da rigiocare. A Mastrandrea l'ardua sentenza.