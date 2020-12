1









Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il caso Juve-Napoli potrebbe concludersi in maniera parzialmente positiva per gli azzurri. Lo scorso 4 ottobre, il Napoli non si è presentato a Torino per giocare la gara di campionato, a causa di un possibile focolaio e la paura scaturita dai contatti stretti qualche giorno prima con il Genoa, club duramente colpito dall'epidemia covid. Per il quotidiano, il ricorso al Coni potrebbe essere accolto in maniera parziale. Per intenderci: potranno essere giudicati diversamente lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione per gli uomini di Gattuso.