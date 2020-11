Oggi la sentenza perché ieri pomeriggio al Tribunale d’Appello Federale sono andati lunghi. Il motivo? Come racconta Tuttosport, ha preso molto tempo il dibattimento sul ricorso della Roma contro il 3-0, infiltto ai giallorossi contro il Verona per un errore nella compilazione delle liste. Subito dopo, scrive il quotidiano, l’udienza per Juventus-Napoli è andata avanti per un paio d’ore, lasciando poco tempo per la camera di consiglio e, quindi, rimandando a oggi la sentenza.