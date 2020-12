Dopo il ricorso del Napoli accolto e i tre punti in classifica tolti alla Juve per l'annullamento del 3-0 a tavolino, ora bisogna trovare un data per recuperare la partita. La data di recupero era inizialmente prevista tra il 13 e il 20 gennaio spostando le gare di Coppa Italia. Non sembra questa però la soluzione che vuole adottare la Figc, convinta ormai di recuperare la gara non prima di maggio. I tempi per rigiocare si allungano, in attesa dell'ufficialità.