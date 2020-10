Gerardo Mastrandrea è uno degli uomini più attesi dai tifosi di Juventus e Napoli. È lui il Giudice Sportivo che prende le decisioni disciplinari per la Lega Serie A. Come riporta Sky Sport è lui che ha deciso di non prendere oggi una decisione sulla partita non giocata domenica scorsa. E non la prenderà neppure domani. Ha deciso infatti di emettere la sua sentenza la settimana prossima, potendo anche approfittare della sosta per le nazionali, per esaminare nella maniera più accurata possibile tutti i documenti del caso.

LE OPZIONI - L'oggetto principale dell'indagine è il seguente: il Napoli era davvero forzato a non lasciare la Campania, o avrebbe potuto anche partire per Torino rispettando il protocollo? In quest'ultimo caso, sarebbe 3-0 a tavolino per la Juve e punto di penalizzazione per la squadra di De Laurentiis. Se invece venisse decretata la "causa di forza maggiore", Mastrandrea lascerà alla Lega il compito di trovare una data per il recupero del match (si parla del 13 gennaio).

OLTRE LA PARTITA - Ricordiamo anche che sul Napoli gravano anche i sospetti di violazione dei protocolli anti-Covid nei giorni precedenti alla gara poi non giocata. Su quello sta indagando la Procura Federale per valutare un eventuale deferimento, con tempistiche molto più lunghe e un procedimento che sarà indipendente rispetto a quello relativo al rinvio o meno del match contro la Juve. Juve-Napoli, verso la sentenza: sì penalizzazione, niente 3-0. Il motivo è politico