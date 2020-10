È quanto riporta Repubblica.it secondo cui l’organo federale, che generalmente si pronuncia il martedì, avrebbe rinviato la decisione a, per aumentare il margine di tempo per analizzare nel dettaglio la vicenda. Non è da escludere – si legge – che il giudice sportivo di Serie A, il dott. Mastandrea, possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura Federale.Scaricate la nostra app per rimanere sempre aggiornati

iOS -> SCARICA QUI