La Juventus alle 18.45 affronterà il Napoli all'Allianz Stadium nel recupero della partita rinviata il 4 ottobre. Nella formazione bianconera, che per ora si attesta su un 3-5-2, Andrea Pirlo ha un dubbio riguardante la cabina di regia. Rodrigo Bentancur, infatti, è un titolare sicuro della partita, così come Weston McKennie come mezzala. Ma il terzo slot di centrocampo? L'ipotesi più accreditata è quella legata ad Adrien Rabiot, e in questo caso Bentancur sarebbe il regista. In ballottaggio con Rabiot però c'è Arthur, che nel caso assumerebbe il ruolo di playmaker spostando leggermente Bentancur.