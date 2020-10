Il dottor Walter Della Frera, membro del comitato sanitario della FIGC, lancia un allarme molto importante: "Per il regolamento della Lega, Juve-Napoli al momento si gioca. L’incubazione del virus va dai due ai cinque giorni, il tampone di giorni potrebbe tranquillizzare. Sarà decisivo questo terzo tampone per capire se avrà avuto effetto la positività di Zielinski: e neppure con questo terzo tampone si potrà avere totale certezza. Dobbiamo convivere con il virus fino al vaccino. Dobbiamo prendere le precauzioni per non far salire questo RT. Dobbiamo tornare ad essere attenti: mascherina al di fuori campo di calcio, lavaggio delle mani, distanziamento sociale".