Leandro Rinaudo è un doppio ex di Juventus e Napoli. Ecco cos'ha detto a CalcioNapoli24: "Ci saranno poi altre gare e tutto può succedere, ma la partita di oggi è determinante per la corsa Champions: il Napoli arriva da un momento positivo, mentre la Juve ci arriva male. Gattuso è un allenatore e persona da tenersi stretto: è verace e sa dare tutto in campo. Dal punto di vista professionale e umano sa essere esemplare: tutti possono avere alti e bassi, Napoli è una città particolare e umorale se le cose vanno bene o male ti condiziona. Errori col Crotone? Quando succedono questi episodi, ti fanno pensare. L'unica medicina è quella di rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare in maniera intensa, eliminando questi problemi. Anche la Juve ha pagato disattenzioni personali col Torino: fa tutto parte del calcio. Seguirò la sfida con interesse, è il mio lavoro e cerco di migliorarmi ma in casa Juve-Napoli è un derby tra i miei figli".