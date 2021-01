Paolo Bargiggia, in diretta su Sportitalia, ha parlato della Juventus e della sentenza arrivata in favore del Napoli sul match mai disputato: "Motivazioni sentenza su Juve-Napoli roba da Ponzio Pilato, che non entra nel merito dei comportamenti dei campani, lavandosene le mani e calpestando Giustizia Sportiva e Protocollo calcio/ministero sport. Motivazioni da sentenza politica - le sue parole -. Secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione".