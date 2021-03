1









Da Juventus.com arriva il comunicato ufficiale della società bianconera sul cambio di data della sfida con il Napoli: "Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di andata del campionato di Serie A 2020/21 e non disputata il 4 ottobre 2020, si giocherà mercoledì 7 aprile alle 18:45 all'Allianz Stadium. L'ha ufficializzato la Lega Serie A, posticipando quindi il recupero, inizialmente programmato per il 17 marzo prossimo".