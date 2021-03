Dopo il comunicato della Lega, è arrivato anche quello della Juve:



"Juventus-Napoli, valevole per la terza giornata di andata del campionato di Serie A 2020/21 e non disputata il 4 ottobre 2020, si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18:45 all'Allianz Stadium. L'ha ufficializzato la Lega Serie A.



Il marzo bianconero si arricchisce, quindi, di un appuntamento, con la sfida contro i partenopei incastonata tra quelle con Cagliari e Benevento."



Dopo le quali, aggiungiamo noi, ci sarà la sosta per le nazionali. Per questo il computo totale delle partite della squadra di Pirlo nel mese di marzo si ferma a 6. Ma molto concentrate.